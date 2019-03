Ärger über Lastwagen und Abfall: Areal rund um Nettetal-West vermüllt

Auch an Werktagen parken Lastwagen an der Zillessen-Allee, die zum Gewerbegebiet Nettetal-West führt. Das bringt Probleme - und Müll. Foto: Joerg Knappe (jkn)

KALDENKIRCHEN Immer mehr Lastwagen parken in den Straßen rund um das Gewerbegebiet Nettetal-West in Kaldenkirchen. Die Anwohner ärgern sich über den zurückbleibenden Abfall. Der Rat hat die Stadt beauftragt, eine Lösung zu finden.

Ein sonniger Samstagnachmittag: 23 Lastwagen parken auf der Zillessen-Allee, der Verlängerung der Poststraße über den Kreisverkehr hinaus bis ins Gewerbe- und Industriegebiet Nettetal-West (früher „Venete“). Die Fahrzeuge dürfen dort eigentlich nicht stehen, denn am Beginn der Straße signalisiert das Verkehrszeichen 253, dass Lastkraftwagen über 3,5 Tonnen in die Straße nicht hineinfahren dürfen – „Anlieger frei“ gestattet eine Zufahrt zu den Baustellen.

Auch amm Sonntag um die Mittagszeit sind die beiden Parkstreifen entlang der Straße weiterhin voll besetzt. Auch am Ende, auf der quer verlaufenden Montel-Allee, stehen sechs Lastwagen einer niederländischen Spedition, die im nahen Railterminal Kaldenkirchen engagiert ist. Bei genauerem Hinsehen stellt sich heraus: Einige Lkw vom Samstag haben ihren Standplatz verlassen, dafür sind andere hinzugekommen. Es sind in der Regel Laster aus Polen, Rumänien, Bulgarien und anderen osteuropäischen Staaten. Manchmal halten die Fahrer ein Schwätzchen. Einer hat sich eine Satellitenschüssel vorn am Führerhaus angeschraubt, um das Geschehen in der Welt auch hier verfolgen zu können.