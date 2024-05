Modenschauen auf Schloss Arcen Muttertag ist bei den Nachbarn Tag des Hutes

Okay, Arcen ist nicht Ascot. Aber wer sich für Hüte interessiert, dem liegt der Ort dicht an der Grenze zwischen den Niederlanden und Deutschland zumindest viel näher als der westlich von London gelegene Pferderennplatz. Gemeinsam haben Arcen und Ascot aber eines: Es sind beides Orte, an denen Hüte gelegentlich eine große Rolle spielen. In England ist es der Ladie’s Day, an dem auf der Rennbahn die Damen möglichst spektakuläre Hut-Kreationen zur Schau tragen; in Arcen ist es der Muttertag am 12. Mai, der zum „Hoedendag“, sprich Tag des Hutes, erklärt ist. An diesem Datum werden auf dem Gelände des Schlosses drei Hut-Modenschauen stattfinden, bei denen Designer-Kopfbedeckungen für Damen im Mittelpunkt stehen. Wer den üblichen Eintritt in den Schlosspark zahlt, kann dabei sein – und Hüte und andere Accessoires kaufen kann man auch.