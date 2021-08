Verkehr in Brüggen : Kontrollen zeigen – Autofahrer in Born ignorieren Tempo 30

Brüggen Immer noch Probleme mit zu schnellen Verkehrsteilnehmern in Born: Zwar gilt in dem Ort inzwischen ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde, doch das wird immer wieder missachtet.

Aber was schlimmer ist: Im Ort wird schneller als 30 Stundenkilometer gefahren. Eine durchgehende Verkehrskontrolle zwischen dem 21. und 29. Juni an der Stapp zeigte dies. Im Durchschnitt waren die Fahrzeuge mit 39,7 beziehungsweise 39,9 Kilometern pro Stunde unterwegs. Insgesamt waren es 7413 Fahrzeuge: 4757 fuhren aus Born, 2656 fuhren in den Ort. Unglaublich: Ein Lkw in Richtung Grundschule wurde um 16 Uhr 82 Kilometenr pro Stunde gemessen, ein Pkw um 6 Uhr in der Früh mit 91 Kilometern pro Stunde.