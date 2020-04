Leuth : Trauer um Anton Thelen

Anton „Toni“ Thelen aus Leuth ist tot. Der Unternehmer wurde 82 Jahre alt. Das Foto entstand vor zwei Jahren an seinem runden Geburtstag. Foto: Nicole Zimmermann

In der Nacht zum 1. April verstarb der Leuther Unternehmer Anton Thelen im Alter von 82 Jahren. Neben der Firma war stets die Familie sein Lebensmittelpunkt. Unterstützt wurde er immer von seiner Ehefrau Billa.

Wenige Tage nach der Vollendung seines 82. Lebensjahres am 24. März ist überraschend Anton Thelen verstorben. Damit verlieren Familie und Unternehmen nicht nur einen (Urgroß)Vater und immer noch agilen Seniorchef, auch Leuth trauert um eine Persönlichkeit, die maßgebend in den letzten Jahrzehnten das gesellschaftliche Leben des Ortes mitgestaltete. Wegen der Corona-Pandemie findet die Beisetzung nur im allerengsten Familienkreis statt.

Als Thelen, den in Leuth alle nur „Toni“ nannten, vor zwei Jahren seinen runden Geburtstag feierte, war er stolz darauf, seit genau 65 Jahren im Beruf aktiv zu sein, denn er hatte am 24. März 1953 seine Lehre bei Vater Paul begonnen. Während in den ersten Jahren noch vorwiegend Zimmertüren, Treppen und Fenster gebaut wurden, wurde mit der industriellen Fertigung ab etwa 1965 eine Spezialisierung erforderlich.