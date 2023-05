Bauvorhaben in Nettetal-Schaag 30 Anfragen für drei neue Wohnungen in Schaag

Zimmer statt Zinsen: Wer heute an der Boisheimer Straße 2-4 in Schaag vorbeifährt, findet dort statt einer Sparkassen-Filiale eine weiße Fassade mit Fenstern und Türen, ganz normale Erdgeschoss-Wohnungen. Die GWG hat die ehemalige Sparkassen-Filiale in Schaag zu drei Wohnungen umgebaut. Die Gesamtkosten liegen bei rund 700.000 Euro. Der Tresor im Keller wurde aus Kostengründen vor Ort belassen, ist aber nicht mehr zugänglich.