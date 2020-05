Verkehr in Nettetal : Autobahnauffahrt in Kaldenkirchen gesperrt

Am Dienstag gibt es für vier Stunden eine Sperrung in der Anschlussstelle Kaldenkirchen auf der A 61 (Symbolbild). Foto: dpa/David Young

Kaldenkirchen Wichtige Mitteilung für Autofahrer: Am Dienstag, 2. Juni, ist in der A61-Anschlussstelle Kaldenkirchen-Süd die Auffahrt von der B221 auf die Autobahn 61 in Richtung Koblenz/Venlo für vier Stunden gesperrt.

Dort wird an den Schutzplanken gearbeitet. Eine Umleitung ist ausgeschildert; sie führt über die Anschlussstelle Kaldenkirchen.

