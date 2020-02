Nettetal : Raubüberfall: Angeklagter bestreitet die Tat

Gab es den Überfall in einer Wohnung in Nettetal wirklich oder ist er bloß erfunden? Die Opfer bleiben bei ihrer Version.

Vor dem Krefelder Landgericht, 2. Große Strafkammer, begann jetzt der Prozess gegen einen 44-Jährigen. Dem Mann, der zuletzt keinen festen Wohnsitz hatte, wird schwerer Raub in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Konkret soll der Beschuldigte Ende November 2017 mit zwei unbekannten Mittätern in eine Wohnung in Nettetal gekommen sein. Dort lebten ein Bekannter und dessen Lebensgefährtin. Zu diesem Zeitpunkt lebte der 44-Jährige in einer Wohnung im gleichen Haus. Laut Anklageschrift sollen der Beschuldigte und seine Begleiter das Paar mit Schusswaffen sowie Macheten bedroht und von ihnen Geld und Schmuck gefordert haben. Daraufhin habe der Mann erwidert, dass sich keine Wertgegenstände in der Wohnung befänden. Anschließend sei er gefesselt worden. Seine Lebensgefährtin hätten die Angreifer indes mehrfach geschlagen und getreten.