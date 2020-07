Angebot für Patienten in Nettetal : Tagsüber in der Klinik und abends zu Hause

Info und Kontakt Vor gut einem Jahr wurde die Tagesklinik der LVR-Klinik Viersen in Lobberich eröffnet. Von Beginn an war die Belegung stets hoch. Das zeigt, wie wichtig eine wohnortnahe Versorgung ist.

Ein gemütlicher Strandkorb, ein offenes Entree und aktuell wunderschöne Naturfotografien einer ehemaligen Patientin – in der Tagesklinik Nettetal des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) herrscht eine Wohlfühlatmosphäre. Eröffnet wurde sie in Lobberich vor einem guten Jahr.

Angekommen – das ist die Tagesklinik der LVR-Klinik Viersen in Lobberich. Von Beginn an war die Belegung stets hoch. Das unterstreicht die Notwendigkeit einer wohnortnahen Versorgung. „Das ist besonders in der psychiatrischen Behandlung von großer Bedeutung“, sagt Ralph Marggraf, Ärztlicher Direktor. Insgesamt verfügt die Tagesklinik am Sassenfelder Kirchweg 10 über 20 Behandlungsplätze.