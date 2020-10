Angebot in Nettetal : Stadtbücherei verleiht jetzt auch Gesellschaftsspiele

Nettetal Die Stadtbücherei in Breyell bietet nun auch Gesellschaftsspiele an. Der Schwerpunkt liegt auf Familienspielen für Jung und Alt. Mit Beginn der Herbstferien sind 30 Spiele verfügbar, bis Jahresende sollen weitere hinzukommen.

Immer wieder hatten sich Nutzer der Stadtbücherei, Lobbericher Straße 1 in Breyell, gewünscht, auch Gesellschaftsspiele ausleihen zu können. Jetzt ist es so weit. In Zeiten zunehmender Digitalisierung biete die Bücherei schon ein großes Sortiment an Konsolen- und PC-Spielen an, teilte Büchereileiter Ulrich Schmitter mit: „Aber trotz oder vielleicht auch gerade wegen der zunehmenden Technisierung wurde der Wunsch nach Gesellschaftsspielen im vergangenen Jahr, aber vor allem auch während des Corona-Lockdowns, immer lauter.“