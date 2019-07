Lobberich : „Ich komme in ein wohlbestelltes Haus“

Zur Person

Werdegang Kries wurde 1965 in Köln geboren und wuchs in Brühl auf. Dort machte er 1984 das Abitur. Nach dem Zivildienst studierte er Physik und Geschichte in Köln, sein Referendariat absolvierte er in Bonn. 1996 wurde Kries Lehrer in Heinsberg, seit 1998 lebt er dort mit seiner Familie.

Posten 2008 wechselte Kries als stellvertretender Schulleiter ans Hugo-Junkers-Gymnasium in Mönchengladbach, 2012 ging er als Schulleiter an das Gymnasium Jüchen und übernahm diesen Posten 2015 am Fichte-Gymnasium in Krefeld.

Persönlich Kries ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.