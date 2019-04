Schaag : Feuchter Boden in der Kita St. Anna

Schaag Wegen „eindringender Nässe“ muss der Anbau des Schaager Kindergartens saniert werden. Wie lange das dauert, ist derzeit unklar. 22 U3-Kinder müssen nun umziehen — zunächst ins Haupthaus, dann in provisorische Container.

Für Sigrid Wulf ist es die erste Feuertaufe, wie sie sagt. Seit nicht mal vier Wochen ist sie kommissarische Leiterin der Kita, nun verfasste sie bereits einen Brief an die Eltern, in dem sie um Verständnis für den vorübergehenden Umzug bittet. In dem Anbau, der erst Ende 2016 in Betrieb genommen wurde, sind derzeit 22 Kinder unter drei Jahren in zwei Gruppen untergebracht. Von der Umquartierung betroffen seien aber alle der 132 Kita-Kinder, sagt Wulf: „Die 22 U3-Kinder kommen zu den 110 im Haupthaus hinzu. Dadurch wird ein Bewegungsraum zu einem Gruppenraum.“ Glück im Unglück: Der Flur im Haupthaus sei in einigen Bereichen so groß, dass dort in der Übergangszeit Bewegungsbaustellen eingerichtet werden könnten. „Und die Grundschule lässt uns an zwei Vormittagen in der Woche ihre Turnhalle nutzen“, berichtet Wulf. „Es ist toll, dass uns das möglich gemacht wird.“ So dürften die Kita-Kinder wöchentlich einmal für zwei und einmal für vier Schulstunden in die Turnhalle der Hubertusgrundschule. „Sie müssen sich ja bewegen“, sagt Wulf.