Aus den Schulen in Nettetal : Fairer Umgang miteinander in der Schule

Kaldenkirchen Der Rotary Club Kempen-Viersen setzt sich für die Stärkung der sozialen Kompetenz der Grundschüler ein. Er finanziert jetzt das Programm „Starke Kinder“, das zurzeit an der Katholischen Grundschule in Kaldenkirchen umgesetzt wird.

Durcheinandergewirbelt wird in diesen Tagen der Stundenplan für die 200 Schüler der Katholischen Grundschule an den Standorten Jahnstraße und Hampoel (Leuth). Denn in den ersten drei Wochen des zweiten Schulhalbjahres stehen einige besondere Unterrichtseinheiten auf dem Plan. Sie sollen den fairen und respektvollen Umgang miteinander in der Klasse und auf dem Schulhof vertiefen. Das geschieht in Rollenspielen, Teamwork, Gruppendialogen, Partneraufgaben und Konfliktübungen.

Das Konzept ist erfolgreich, wie aus St. Tönis und Kempen zu hören war: „Eines der wenigen Projekte, die nachhaltig den Schulalltag beeinflussen.“ Mit ihrem bewegungsreichen Anti-Gewalt-Training will Sibylle Wanders „den Streit vermeiden, bevor er entsteht, und den Kindern mehr Selbstvertrauen vermitteln, damit sie sich wehren können – verbal und nicht handgreiflich“. Alle Lehrerinnen, das Betreuungsteam und die Eltern werden in das Projekt einbezogen, sodass eine Nachhaltigkeit für alle am Schulleben beteiligten Personen gewährleistet ist. So stehen zwei Fortbildungen für die Lehrerinnen und Betreuerinnen auf dem Programm. Der Rotary-Club Kempen-Krefeld ist das Projekt „Stark in der Schule – fair miteinander“ eine Riesenaufgabe für mehrere Jahre. Denn „nach und nach wollen wir möglichst allen Grundschulen im Kreis dieses Projekt anbieten“, sagt der gegenwärtige Präsident Karl Bedau (Hüls). Er hält es auch angesichts der zahlreichen Einschränkungen, die die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat, für besonders wichtig, „alle am Schulleben Beteiligten in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und in ihren sozialen Kompetenzen zu unterstützen“. mm