Serviceklingeln in Nettetal : Wer klingelt, bekommt Hilfe

Kaldenkirchen Elf Händler und Dienstleister in Kaldenkirchen und Lobberich haben barrierefreie Serviceklingeln eingerichtet. Auf Knopfdruck helfen Mitarbeiter den Kunden, die auf Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind, ins Geschäft.

„Bitte klingeln – Wir helfen Ihnen“: Dieser Hinweis, natürlich in Verbindung mit einem Klingelknopf sowie einem Aufdruck in Blindenschrift, ist seit Donnerstag an knapp einem halben Dutzend Geschäften in Kaldenkirchen zu finden. Die Idee dahinter: Die Läden sollen so besser erreichbar gemacht werden, etwa für Menschen im Rollstuhl, mit Rollator oder Kinderwagen. Wenn Hilfebedürftige klingeln, kommt jemand aus dem jeweiligen Geschäft oder Dienstleistungsbetrieb und hilft beim Zutritt.