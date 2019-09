Nettetal : „The Soul of Classic“ gastiert in der Hofkirche

Das Trio Adaliz kommt nach Kaldenkirchen. Foto: Trio Adaliz. Foto: Trio Adaliz

Nettetal Am 28. September präsentiert der Kulturkreis der Wirtschaft das Trio Adaliz. Die RP verlost fünfmal jeweils zwei Karten.

Nettetals Liebhaber exklusiver, musikalischer Unterhaltung dürfen sich auf einen ganz besonderen Abend freuen. Auf Einladung des Kulturkreises der Wirtschaft gastiert am Samstag, 28. September, 19 Uhr, das musikalische Trio „Adaliz“ mit seinem neuen Programm „The Soul of Classic“ in der Evangelischen Hofkirche in Kaldenkirchen. Auf die Musikfreunde wartet ein abwechslungsreiches Programm aus klassisch arrangierten Popsongs und Evergreens von „Ave Maria“ bis „Bruno Mars“.

Doch wer steckt hinter dieser Formation „Adaliz“? Die Antwort lautet: eine klassische Sängerin mit Passion für Pop-Musik, ein virtuoser Jazzpianist mit Hang zum großen Auftritt und eine Cellistin, die sich in Symphonieorchestern ebenso zu Hause fühlt wie im Groove. In entspannter Atmosphäre spielt das Trio raffinierte Arrangements von Astor Piazzolla bis Britney Spears. Pur und unplugged. Dem Publikum wird ebenso unterhaltsame wie moderne Kammermusik mit charmanter Moderation geboten.

Frontfrau Adaliz von Goltz begann ihre musikalische Karriere mit fünf Jahren als Sängerin in der „Carmina Burana”. Ein Stipendium des Lions-Club ermöglichte ihr schon während der Schulzeit Gesangsunterricht an der Musikhochschule Karlsruhe und öffnete ihr die Wege zur Bühne. Der Pianist Bijan Azadian arbeitet als Musiker, Arrangeur und Komponist in seiner Heimatstadt Berlin. Zudem wirkt er als Musiker und Komponist bei zahlreichen Theater und Musiktourneen mit. Die in Berlin geborene Cellistin Anja Susann Hammer ist in vielfältigen Bereichen der Klassischen Musik, des Jazz und der Pop-Musik unterwegs.

Karten sind für 15 Euro im Vorverkauf (Tel.: 02163 888-4704), per E-Mail (us@kdw-nettetal.de ) oder an der Abendkasse zu erwerben. Das Konzert beginnt am Samstagabend, 28. September, um 19 Uhr in der Evangelischen Hofkirche, Kaldenkirchen. Der Einlass ist ab 18 Uhr geöffnet.

Wir verlosen fünfmal jeweils zwei Karten für diesen Termin: Mitmachen und gewinnen! Wer unter 01379 88 30 24 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) anruft, kann gewinnen. Oder SMS mit dem Kennwort „rp11“, Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)! Teilnahme erst ab 18 möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen. Das Los entscheidet, und die Gewinner werden kurzfristig benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns kann nicht erfolgen. Im Übrigen finden Sie unsere Teilnahme- und Datenschutzbedingungen auch unter rp-online.de/Teilnahmebedingungen. Teilnahmeschluss: 23.09.2019, 24 Uhr.

(RP)