Kneipenfestival in Kaldenkirchen : Acht Bands spielen in acht Kneipen

Auch der Weinhandel Küveler ist wieder beim Kneipenfestival mit dabei. Hier war Singer-Songwriterin Keshia Thiede 2018 zu Gast. Foto: Knappe, Jörg (jkn)/Knappe, Jörg (knap)

Kaldenkirchen Das Nachtschwärmer-Kneipenfestival in Kaldenkirchen geht am 14. März in die nächste Runde.

In der Kaldenkirchener Innenstadt herrscht am Samstag, 14. März, wieder Ausnahmezustand: Menschenwanderungen von Kneipe zu Kneipe, Musik dringt in die Straßen, Feierstimmung, gute Laune und das wichtigste - großartige Bands und Künstler. Acht Kneipen haben sich von den Organisatoren des Nettetaler Bierkontors in diesem Jahr gewinnen lassen und öffnen ihre Türen. Eine breite und facettenreiche Mischung von Live-Musik wird den Besuchern dann zu unterschiedlichen Zeiten angeboten. Ein Kneipenwechsel ist so problemlos möglich.

Zahlreiche Besucher werden diese Möglichkeit auch wieder nutzen um einerseits die musikalische Vielfalt auszukosten und andererseits Gaststätten einen Besuch abzustatten, die sie sonst eher nicht aufsuchen würden. „Ein bisschen Voyeurismus ist bei vielen auch dabei“, erklärt Mitorganisator Alexander Vitt. „Die Erfahrung der letzten 15 Jahre Kneipenfestival zeigt, dass man sich ziemlich sicher sein kann, vielen bekannten Gesichtern zu begegnen. „Es sind aber nicht nur Kaldenkirchener unterwegs, sondern Musikinteressierte aus ganz Nettetal“, erklärt Marcel Fritz vom Nettetaler Bierkontor.

Die Band um den senegalesischen Sänger Lan Netty kombiniert zum Beispiel Reggae-Elemente mit Afrobeat zu einem extrem tanzbaren Musikmix , während das Tresenfolk-Quartett Schank aus Köln mit einer Mischung aus Folk, Punk und kölsche Tön schon die Höhner supported hat. Durch die versetzten Spielzeiten kann man sich acht Bands in acht Kneipen anschauen. Fritz verweist auf die starke Beteiligung der Sponsoren, allesamt aus der Kaldenkirchener Geschäftswelt, „ohne die das so in der Form nicht möglich wäre“.