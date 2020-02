Altweiber in Lobberich : Prinzessin Silvia I. hat den Rathaus-Schlüssel

Altweiber in Lobberich

Lobberich Die Mohnen hatten leichtes Spiel. Prinzessin Silvia hatte bereits ganze Arbeit geleistet

Bereits um 16.06 Uhr hatte Bürgermeister Christian Wagner den Rathaus-Schlüssel abgegeben, Prinzessin Silvia reckte ihn oben im Korb der Feuerwehrleiter in die Höhe, das Narrenvolk unten im Innenhof des Lobbericher Rathauses war begeistert. Als Tochter eines Feuerwehrmannes machte ihr die Ehrenrund in luftiger Höhe nichts aus. Schnell wurde am Rathaus die weiße Fahne gehisst, die Mohnen besetzten das Rathaus.