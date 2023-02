Altweiber in Nettetal Rathaus kapituliert verdächtig bereitwilllig vor den Narren

Vielleicht lag es ja daran, dass die Nettetaler Möhnen und sonstigen Jecken Zeit gehabt hatten, in Ruhe auszuschlafen. Während andernorts schon um 11.11 Uhr zum Sturm aufs Rathaus geblasen wurde, ließ man sich in Lobberich bis zum Nachmittag Zeit, die Verwaltungs-Trutzburg am Doerkesplatz zu erobern. Und das gelang auch 2023 wieder: Bürgermeister Christian Küsters und seine Mann- und Frauschaft ließen die stürmischen Besucher verdächtig bereitwillig ein. Was soll man auch anders machen, wenn in den vergangenen Wochen mit vielen Sitzungen und feiernden Jecken mit Waltraud und Thomas Holthausen längst schon andere Regenten das Zepter übernommen haben und vor den Toren stehen?