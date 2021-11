Freizeit in Breyell : Altes Schwimmbecken bleibt geschlossen

Breyell Das alte Lehrschwimmbecken sollte bis zur Eröffnung des neuen Multifunktionsschwimmbads nutzbar bleiben. Doch die Sanierung der Wasserleitung sei zu aufwändig. Die Stadt hat jetzt entschieden, das alte Becken nicht mehr zu öffnen.

Im alten Lehrschwimmbecken am Grundschulzentrum in Breyell sorgten technische Probleme in der Vergangenheit immer wieder für Schwierigkeiten im Betrieb. Nicht zuletzt deshalb entschied man sich dafür, ein neues Schwimmbad zu bauen. Der Plan, das alte Lehrschwimmbecken so lange weiter zu betreiben, bis das neue Multifunktionsschwimmbad fertiggestellt ist, kann nun jedoch nicht umgesetzt werden. Nach der Einstellung des Betriebes aufgrund der Corona-Pandemie und in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt des Kreises Viersen entschied sich die Stadt Nettetal, das Becken aufgrund infektions- und trinkwasserhygienischer Bedenken und der notwendigen Umbaumaßnahmen nicht mehr zu öffnen. Das teilte die Stadt am Freitag mit.