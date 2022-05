Alte Kirche in Lobberich : Kreuz und Tauben für den Frieden

Das Aachener Friedenskreuz, seit 75 Jahren Symbol eines unbändigen Friedenswunsches vieler, stand zentral im Altarraum der Alten Kirche in Lobberich, unter einem Kirchenhimmel voller Friedenstauben.

Viele Gruppen hatten fleißig Friedenstauben gebastelt als Ausdruck der Sehnsucht nach Frieden in der Ukraine und der Welt. Am Sonntagabend fanden in einer vollen Kirche alle Gedanken in Friedenstexten und -liedern zusammen.