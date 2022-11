Neuer Kulturort in Nettetal : Alte Fabrik feiert die Kunst

Kaldenkirchen Nach einem langen Umbau hat die Alte Fabrik an der Venloer Straße als Kultur-Veranstaltungsort geöffnet. Zum Start gab es eine Party und eine neue Ausstellung.

(brh) Endlich mal wieder ein volles Haus: Hausherrin Nicole Terstappen war überglücklich. Nach einer langen Umbauphase hat sie die Alte Fabrik in Kaldenkirchen am Samstag als Kulturzentrum wieder eröffnet. Als erste Ausstellung wurde „Minimale Opulenz“ des Grazer Künstlers Herbert Soltys eröffnet.

Soltys malte in einer Live-Performance auf eine weiße Leinwand. Zwar war das neue Bild nicht nach einer Viertelstunde fertig. Aber mit der Rückenansicht eines Mannes mit erhobenem rechten Arm und zwei weiteren Gesichtern war das Bild in Grundzügen angelegt. Dazu spielte ein Jazztrio mitten im vollen Saal. Markus Türk an der Trompete wurde begleitet von Simon Camatta (Schlagzeug) und Achim Tang am Bass. Anschließend führte Gerd Wagner im Gespräch mit Soltys in dessen Malerei ein.