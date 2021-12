Karneval in Nettetal : Alexander Heymann als Prinz für Session 2024/25

Nettetal Nach den Empfehlungen des Landes haben auch in Nettetal die Karnevalisten die Session abgesagt. Der designierte Prinz Alexander Heymann will aber nicht rsignieren, er freut sich auf die Session 2024/25.

(hb) Die Prinzenproklamation am 8. Januar ist abgesagt. Der designierte Prinz Alexander Heymann gibt nicht auf, sondern freut sich auf eine Session 2024/25. „Von der Idee im September, der Zusage ,Ja, ich mach es’ Anfang Oktober habe ich mit dem KKV Kaldenkirchen sowie mit der KV Löther Rieser, meiner Familie und Freunden in kürzester Zeit vieles in Bewegung gebracht“, so Heymann am Freitag. „Natürlich sind wir sehr traurig, die ,Löther Jungs’, meine Söhne, haben sich riesig darauf gefreut, endlich mal im Karnevalszug auf einem Wagen mitfahren zu dürfen. Von der vollen Euphorie auf null innerhalb von zwei Wochen ist wie vor eine Wand zu rennen“, so Heymann. Er freut sich jetzt, der designierte Prinz für die Session 2024/2025 zu sein. Hans-Gerd Hauser, Präsident KKV Kaldenkirchen, teilte „nach einem sehr konstruktiven Gespräch mit allen Ortsteilen“ mit, dass es keine Verschiebungen mehr geben solle. Die nächste Karnevalssession 2022/23 richtet damit Breyell aus.