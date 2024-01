In Nettetal und Brüggen Im Juni gibt es Aktionswoche rund um das Thema „Älter werden“

Klar ist schon mal: Beginnen soll die Aktionswoche am Samstag, 15. Juni, mit einem Markt auf einem öffentlichen Platz in Brüggen. Dort soll es Informationsstände und Mitmachangebote für die Besucher geben. Außerdem wird es bei dem Markt eine Vorschau auf das Programm der kommenden Aktionstage geben. Weitere Angebote werden an den übrigen Aktionstagen stattfinden. Die Veranstaltungsorte der einzelnen Angebote können dann einem Programmblatt entnommen werden.