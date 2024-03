Aktionstag in Nettetal Fit in den Frühling

Die Seenstadt geriet in Bewegung. Vor allem mit dem Rad waren viele unterwegs, um sich beim Nettetal-Tag zu den Themen Fitness, Gesundheit und Ernährung zu informieren. In den Ortszentren in Breyell, Kaldenkirchen und Lobberich konnten zudem die unterschiedlichsten Mitmach-, Bewegungs- und Geschicklichkeitsaktionen ausprobiert und so der aktuelle Fitnesszustand auf spielerische Weise überprüft werden. Organisiert wurde der Nettetal-Tag, der auch dieses Mal unter dem Motto „Fit in den Frühling“ stand, von der Stadt Nettetal, der „Nettecard“, hinter der der Verein „Nettepunkt“ steht, und den Werbegemeinschaften aus den jeweiligen Stadtteilen. Übrigens: Es war die inzwischen siebte Ausgabe des Nettetal-Tags.