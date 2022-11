Nettetaler sollen Weihnachtslieder anstimmen Zweiter Anlauf für Adventssingen in Lobberich

In 2022 wollen es der Arbeitskreis und Ursula Funken nun angehen. Am 6. Dezember soll auf dem Marktplatz in unmittelbarer Nähe zur Alten Kirche adventlicher Gesang erschallen. „Das Konzept steht und wurde auch entsprechend angepasst“, so Funken. In ihrem Feinkostladen sind kleine Motto-Kerzen im praktischen Becher erhältlich. Die rund 200 Kerzen werden für je einen Euro verkauft und dienen zugleich als „Eintrittskerze“ für die Schlechtwetteralternative. „Bei gutem, stabilen Wetter“, so Bastian Rütten, „findet alles auf dem Markt statt.“ Dort gebe es viel Platz, sodass Besucher auch noch spontan dazukommen können. „Bei unsicheren Wetterverhältnissen ist es nicht nur ungemütlich, sondern auch für die Technik kritisch“, sagt Lukas Hauertz, der in der Alten Kirche für die Technik verantwortlich ist. Bei miesem Wetter wird daher in der Alten Kirche gesungen. Ob drinnen oder draußen: In beiden Fällen bietet Funken einen Glühwein und einen Punsch an. „So kommen Leib und Seele zusammen und das tut gut“, sagt Rütten.