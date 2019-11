Breyell : Advent am Lambertiturm löst Christkindl-Markt ab

Der Christkindl-Markt in Breyell war immer in der Fußgängerzone Josefstraße. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

42 Jahre lang gab es in Breyell den beliebten Christkindl- Markt. Dieser traditionelle Christkindl-Markt, jeweils am ersten Adventswoche, wurde aus verschiedenen Gründen jetzt aufgegeben. In Überlegung gebracht und organisiert vom Werbering und Verkehrsverein Breyell gibt es jetzt an einem neuen Standort einen neuen Event mit dem Namen „Advent am Lambertiturm“.

Der neue Event wird nur von Sponsorengeldern aus dem Werbering und darüber hinaus getragen. Ziel soll es sein, den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Stadtteil Breyell und somit auch in der Stadt Nettetal zu stärken.

An den drei Veranstaltungstagen vom 29. November bis 1. Dezember laden die Breyeller Heimatvereine zu einem Open Air Weihnachtssingen ein. Durch professionelle Moderation und der Ausgabe von Liedtexten soll das Ganze eine wunderschöne weihnachtliche Atmosphäre erhalten. Live Musik gibt es zudem an allen Tagen. Das Vorlesen für Kinder im Turm wird angeboten. Hausgemachtes und vieles mehr kommt zum Verkauf für karitative Zwecke. Breyell bleibt also die erste öffentliche Einstimmung in den „Nettetaler Advent“.

Die Verantwortlichen Philipp Hammans, Johannes Reimann und die Geschäftsführerin des Werberings Gabriele Krengel haben ein tolles Programm für die drei Tage ausgearbeitet. Auf dem Lambertimarkt werden große Schaustellergeschäfte erwartet. Die Tradition des Schmückens der Weihnachtsbäume in der Fußgängerzone wird am Freitag, 29. November durch Kinder von Grundschulen und Kitas aufrechterhalten. Unterstützt werden die Kinder von den Eltern, Opas und Omas. Um 17 Uhr werden die Turmbläser Stefanie Siemes und Martin Bäumges den Beginn des „Advent am Lambertimarkt“ verkünden.

Danach wird es den Rundgang des Bürgermeisters mit den Ehrengästen auf dem Lambertimarkt geben. Ab 18 Uhr kann man sich mit Chris & Chris an der Gitarre und Piano bei Live-Musik erfreuen. Die Besucher werden bis 22 Uhr mit weihnachtlicher Musik in entsprechend eingestimmt. Am Samstag, 30. November, ab 15 Uhr lädt der Lambertimarkt wieder ein und musikalisch geht es weiter mit Tim van Overbrüggen. Ab 18.30 Uhr wird tim von Timo Tiggeler mit dem Motto „Breyell singt“ unterstützt. Das Publikum erhält Texte und wird so zum Mitsingen ermuntert.