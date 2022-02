Bei Nettetal : A61 nach schwerem Unfall voll gesperrt

Nettetal Ein Lastwagen durchbrach am Vormittag die Mittelleitplanke, der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Die Retter brauchten Stunden, um ihn aus dem Führerhaus zu befreien.

Die Autobahn 61 bei Nettetal ist am Dienstagvormittag nach einem schweren Lkw-Unfall voll gesperrt worden. Der Lastwagen war in die Mittelleitplanke gefahren, hatte sie durchbrochen und war umgekippt, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt. Rettungskräfte benötigten mehrere Stunden, um ihn zu befreien.

Der 52-Jährige erlitt nach ersten Einschätzungen lebensgefährliche Verletzungen. Die Einsatzkräfte orderten einen Rettungshubschrauber, um den Fahrer in eine Klinik fliegen zu lassen. Die Polizei sprach von einem großen „Trümmerfeld“, das sich über die gesamte Autobahn ausgebreitet habe. Der Lastwagen, der in Richtung Niederlande unterwegs war, hatte Getreide geladen, an der Unfallstelle lief Öl aus. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dürften laut Polizei voraussichtlich bis in den Abend dauern.

Der Verkehr staute sich in beiden Fahrtrichtungen über mehrere Kilometer. In Fahrtrichtung Niederlande leitete die Polizei die Fahrzeuge an der Ausfahrt Nettetal-West von der Autobahn ab. Es sei davon auszugehen, dass es noch bis in die Abendstunden zu deutlichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen wird, teilte die Polizei am frühen Nachmittag mit. Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, die Unfallstelle großräumig zu umfahren und auf die Verkehrswarnmeldungen zu achten.