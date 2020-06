Nettetal : A61: Ausfahrt Nettetal in Fahrtrichtung Koblenz gesperrt

Autofahrer auf der A 61 müssen sich auf Behinderungen einstellen. Am Freitag ist die Anschlussstelle Nettetal Richtung Koblenz gesperrt. Außerden steht dort wegen Bauarbeiten nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Nettetal Die A61-Ausfahrt in der Anschlussstelle Nettetal ist am Freitag, 5. Juni, sowie von Montag, 8. Juni, bis Mittwoch, 10. Juni, von 9 bis 19 Uhr in Fahrtrichtung Koblenz gesperrt. Eine Umleitung mit Rotem Punkt wird über die A61 zur Anschlussstelle Süchteln ausgeschildert. Auf der A61 ist in Fahrtrichtung Koblenz außerdem nur ein Fahrstreifen in Höhe der Anschlussstelle Nettetal zwischen 9 bis 19 Uhr befahrbar. Die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Krefeld lässt in diesen Zeiten die Entwässerungsrinne am linken Fahrbahnrand erneuern.