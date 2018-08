65 Kinder in Nettetal-Kaldenkirchen bei Ferienfreizeit

Ferienfreizeit : Tanzen und backen wie zur Ritterzeit

Ferienfreizeit im Zeichen der Ritter. Auch OGS-Leiterin Karin Scheulen hat sich als Ritter verkleidet. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Kaldenkirchen An der Gemeinschaftsgrundschule Kaldenkirchen erleben 65 Kinder eine spannende Ferienfreizeit

In Kaldenkirchen sind für drei Wochen die Ritter los: Sie vollführen höfische Tänze, sind auf ihren Pferden unterwegs und arbeiten an ihren Schilden und Helmen. Dies alles ist Teil ihrer Ferienfreizeit – die kleinen Ritter sind zwischen fünf und elf Jahre alt.

In der Gemeinschaftsgrundschule Kaldenkirchen wird die Ferienfreizeit in jedem Jahr unter ein anderes Motto gestellt. Als Themen gab es schon China oder die Karibik. In diesem Jahr werden die 65 Kinder ins Mittelalter entführt. Auf dem gesamten Schulgelände wird das deutlich.

Auf dem Schulhof gibt es derbe Baumstümpfe mit Fellen zum Sitzen, eine große Burg ist an einer Wand zu sehen, es gibt ein Verlies mit Ketten. In allen Räumen hängen mittelalterliche Wimpel, Wappen sind zu sehen. Die Tische in den Räumen der offenen Ganztagsschule (OGS) sind wie eine Rittertafel geschmückt. „Das sind eigentlich zwei Räume, aber die Kinder mögen es, wenn wir lange Sitzreihen aufbauen, daher ist die Zwischenwand mal entfernt“, sagt OGS-Leiterin Karin Scheulen, die an diesem Tag ebenfalls in einem Ritterkostüm steckt.



In der ersten Woche wurden Steckenpferde und Helme gebastelt sowie Stockbrot gebacken. In dieser Woche basteln die Kinder Schilde und lernen einen mittelalterlichen Tanz. Für die kommende Woche ist ein Turnier geplant – mit Lanzenstechen, Bogenschießen und Pferde-Parcours. Alles mündet in einem großen Festessen, bei dem alle Mädchen und Jungen von Scheulen in der Rolle des Richard Löwenherz zu Rittern geschlagen werden. „Es sollen schöne Wochen für die Kinder sein, das ist das Wichtigste“, so Scheulen und meint lachend: „Und wir finden es natürlich auch schön, auch wenn ich zugeben muss, dass wir ein bisschen verrückt sind.“