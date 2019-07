Schaag : 52-Jähriger entblößt sich auf Polizeiwache

Schaag Zuvor hatte der Mann Erzieherinnen einer Kindertagesstätte beleidigt und sich einem Jungen genähert. Derzeit wird die Unterbringung des Verdächtigen in einem psychiatrischen Krankenhaus geprüft.

Die Polizei hat einen 52-Jährigen festgenommen, der Erzieherinnen einer Kindertagesstätte beleidigt, sich einem Jungen genähert und gegen Einsatzkräfte zur Wehr gesetzt hatte. Laut Polizeiangaben wurde die Wache in Viersen am Dienstag gegen 17 Uhr alarmiert, weil der Mann Erzieherinnen in Lötsch sexuell beleidigt hatte. Bei der Fahndung entdeckten die Einsatzkräfte ihn auf dem Hubertusplatz, wo er einem Jungen den Arm um die Schulter legte und etwas zuflüsterte. Einer Aufforderung der Polizisten, sie zum Streifenwagen zu begleiten, kam der polizeibekannte 52-Jährige nicht nach. Er wehrte sich, sodass er gefesselt werden musste. In dieser Situation sei es nicht möglich gewesen, die Personalien des Jungen festzustellen.