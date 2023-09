Nettetaler vor Gericht 49-Jähriger aus Nettetal wegen gewerbsmäßigen Betrugs verurteilt

Vor dem Krefelder Amtsgericht ist am Dienstag das Urteil gegen einen 49-jährigen Nettetaler gefallen. Der Mann erhielt wegen gewerbsmäßigen Betrugs in 16 Fällen eine Freiheitsstrafe in Höhe von einem Jahr und zehn Monaten mit Bewährung. Außerdem entschied das Schöffengericht, dass er wegen seiner Spielsucht eine Therapie machen muss.