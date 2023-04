Großes Neubaugebiet in Nettetal-Lobberich Auf dem Niedieck-Areal: Alle 400 Wohneinheiten bis Jahresende fertig

2011 erwarb das Unternehmen die fünf Hektar große Fläche mit ihren Industriebauten aus der Insolvenz von Girmes. Es erfolgte der Abbruch der alten Weberei samt ihrem Wahrzeichen, dem Niedieck-Schornstein. Die Sanierung des Geländes schloss sich an. In insgesamt vier Bauabschnitten ging es danach an die Bebauung mit mehr als 400 Wohneinheiten in Form von Mehrfamilienhäusern sowie Einfamilienhäusern und Doppelhaushälften. Dazu kamen eine Senioreneinrichtung und eine Kita. Nicht zu vergessen ist der 8000 Quadratmeter große Niedieck-Park, den die Laarakkers-Gruppe als öffentliche Gemeindefläche an die Stadt zurückgegeben hat.