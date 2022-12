In Nettetal fehlt vielen erschwinglicher Wohnraum 28 preisgünstige Wohnungen für einen angespannten Markt

Umziehen? Ja. Wegziehen? Nein, das kam für Hans Trautmann und Sabine Brandts nicht infrage. Eine neue Wohnung mit Balkon sollte es zwar sein, aber bitteschön auch wieder in Kaldenkirchen. „Ich bin Kaldenkirchener und will es auch immer bleiben“, sagt Trautmann. Es hat funktioniert: Am 18. August haben die beiden eine neue Wohnung an der Breslauer Straße bezogen. Und zwar eine nagelneue in einem der beiden Häuser, die die Baugesellschaft Nettetal dort errichtet hat. Insgesamt 28 Wohnungen mit einer Gesamtfläche von 1121 Quadratmetern sind an der Breslauer Straße 1 und 3 entstanden.