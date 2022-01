Verhandlung wegen einer Tat in Nettetal : 25-Jähriger stach mit Messer auf seine Mutter ein

Verhandlung wegen einer Tat in Nettetal

Vor dem Landgericht Krefeld wird jetzt ein Angriff auf eine Frau in Nettetal verhandelt. Foto: Lammertz, Thomas

Krefeld/Nettetal Ein 25-Jähriger hat in Nettetal mehrfach auf seine Mutter eingestochen. Nun muss das Krefelder Landgericht über eine Sicherungsverwahrung entscheiden.

Muss ein 25 Jahre alter Düsseldorfer in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich zurzeit die Zweite Große Strafkammer am Krefelder Landgericht. Der Angeklagte soll, im Zustand der Schuldunfähigkeit, mehrmals auf seine Mutter mit einem Messer eingestochen haben, als er im Juli 2021 seine Großmutter in Nettetal besuchte.