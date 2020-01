Unfall in Nettetal : 21-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Der Mitarbeiter einer Securityfirma wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Foto: dpa/Lukas Schulze

Nettetal Ein 21-jähriger Mitarbeiter einer Securityfirma ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seinem Firmenfahrzeug auf der Straße Am Schänzchen in Breyell aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen.

