Kaldenkirchen : Zweiter Nettetaler Kindertag bietet große Vielfalt

Kaldenkirchen Die Besucher konnten sich schminken lassen, nähen, tanzen, Boxen üben und Futziball spielen. Den Erlös des Festes erhält die Jugendfeuerwehr.

Der Convent in Kaldenkirchen ist bunt geschmückt mit Luftballons und Girlanden. Der zweite Nettetaler Kindertag bietet große Vielfalt, neben Kinderschminken und Näharbeiten können die kleinen Besucher an diesem Sonntag zum Beispiel auch Boxen üben und Futziball spielen. Schon im vergangenen Jahr war der Nettetaler Kindertag ein voller Erfolg.

Neu ist, dass im Vorfeld im Internet abgestimmt wurde, wer den Erlös des Festes erhält. Zur Auswahl standen die Katholische Grundschule (KGS), das Spielecafé und die Jugendfeuerwehr. „Das Geld sollte in Nettetal bleiben“, erklärt Marko Knoche, einer der Organisatoren. Als Gewinner ging die Jugendfeuerwehr hervor. Thomas Ritters, Stadtjugendfeuerwehrwart, ist sehr froh über die Unterstützung. „Das Geld werden wir in die Jugend investieren. Sozial benachteilige Jugendliche sollen unterstützt werden, damit sie bei allen Ausflügen mitfahren können“, sagt Ritters. Auch den Kindertag hält er für eine sehr gute Idee. „Das ist eine tolle Sache. Lokale Jugendliche unterstützen im Wechsel die lokalen Geschäftsleute“, lobt er. In der Jugendfeuerwehr sind zurzeit 32 Jugendliche. Ab zwölf Jahren darf man sich dort anmelden. „Wer Lust hat, kann sich gerne bei mir melden“, sagt Ritters.