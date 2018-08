1918 erschossen sich die George-Jünger Adalbert Cohrs und Bernhard Graf von Uxkull-Gyllenband in Nettetal-Kaldenkirchen

Nettetal Der Lobbericher Bürgermeister hielt in seinem Polizeibericht die Ereignisse fest. Künstler griffen den Doppelselbstmord auf

Beide Herren waren in Civil. Uxküll trug mehrere Photographien (von sich) in Uniform sowie mehrere andere Papiere bei sich, woraus zu schliessen war, dass es sich tatsächlich um einen Grafen Uxküll handelte. Ich liess die beiden Personen, da sie dem Offizier- bezw. Soldatenstande angehörten, der nächsten militärischen Dienststelle, das ist die Landsturm-Kompagnie in Kaldenkirchen, vorführen. Diese Vorführung geschah zunächst auf eigenen Wunsch der Betreffenden. Während der Vernehmung in Kaldenkirchen haben sich beide erschossen.“ In der Presse war in den folgenden Tagen von der irrigen Vermutung zu lesen, bei den beiden Toten hätte es sich um Spione gehandelt. Zu lesen war in der Zeitung auch, wie sich der Doppelselbstmord abgespielt hatte: „Bei ihrer Vernehmung dort durch die Militärbehörde zog der eine von den Verhafteten ein Tesching (kleines Gewehr) aus der Tasche und tötete sich durch einen Schuß in die Schläfe. Der andere, der während der Vernehmung in einem Nebenzimmer von einem Posten bewacht wurde, zog, als er den Knall hörte, ebenfalls eine Schußwaffe aus der Tasche, um sich zu erschießen. Dadurch, dass der Posten versuchte, ihm die Waffe aus der Hand zu schlagen, trug er nur eine schwere Verletzung davon, an deren Folgen er jedoch verschied. Hoffentlich bringt die eingeleitete Untersuchung in die dunkle Angelegenheit nähere Aufklärung.“