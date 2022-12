Nach Verkehrskontrolle in Lobberich Polizei verfolgt 16-Jährigen durch Nettetal

Gegen 13.20 Uhr wollten Polizeibeamte am Mittwoch, 30. November, bei einer Verkehrskontrolle auf der Freiheitsstraße in Lobberich einen Rollerfahrer anhalten. Doch der Fahrer, so berichtet die Polizei, scherte sich nicht um die Anhaltesignale. Er gab Gas, um sich der Kontrolle zu entziehen und missachtete dabei mehrere Verkehrsregeln. Die Polizei folgte ihm über Hochstraße und Marktstraße. Dabei fuhr der Roller auf dem Radweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung.