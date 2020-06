Auf Sassenfelder Kirchweg in Lobberich : 14-jährige Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Lobberich In Lobberich stießen auf der Kreuzung An den Sportplätzen und Sassenfelder Kirchweg ein Auto und ein Fahrrad zusammen. Die 14-jährige Radfahrerin wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben.

Eine Radlerin (14) aus Hinsbeck ist bei einem Unfall am Donnerstag in Lobberich leicht verletzt worden. Gegen 17.50 Uhr fuhr sie auf dem Sassenfelder Kirchweg. An der Kreuzung zur Straße ‚An den Sportplätzen‘ fuhr eine Autofahrerin (76) aus Lobberich aus Richtung Werner-Jaeger-Straße, sie wollte in Richtung ‚Zur Nette‘. Im Kreuzungsbereich stießen Auto und Rad zusammen. Die Radfahrerin erlitt dadurch leichte Verletzungen.