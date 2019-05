Schaag : 100. Gedenkfeier im Schaager Kreuzgarten geplant

Schaag NRW-Landtagspräsident André Kuper wird die Gedenkrede halten. Die Kranzniederlegung erfolgt am Ehrenmal.

Zum 100. Mal wird in Schaag die Gefallenenehrung begangen. Die Gedenkrede wird darum in diesem Jahr der nordrheinwestfälische Landtagspräsident André Kuper halten. Termin ist der Pfingstsamstag, 8. Juni, 17 Uhr.

Erstmals traf sich die Bevölkerung zu Pfingsten im Jahr 1919 auf Initiative der Schaager Vereine am Ehrenmal an der Pfarrkirche St. Anna. Die Teilnehmer erinnerten an die 55 Schaager, die im Ersten Weltkrieg gefallen waren. Damit waren auch in den Reihen vieler örtlicher Vereine große Lücken entstanden; unter anderem schlossen sich die Bruderschaft St. Anna und die Junggesellen-Bruderschaft St. Hubertus zusammen.