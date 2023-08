Festival in Moers Diese Räder können Cosmo-Besucher ersteigern

„Überglücklich“ zeigte sich die Cosmo-Crew: Der Verein „Bikes & Beers Comany“ präsentierte zwei Cruiser die extra für die Versteigerung auf dem Cosmo-Festival gebaut wurden. Beide Räder werden auf dem Festival gegen 21.30 versteigert. Das Team von Bikes & Beers habe rund 160 Stunden in den Aufbau der Cruiser gesteckt. „Von Anpassung von Fahrradteilen bis zu eigenen Erstellung von Komponenten, war das ein Herzensprojekt“, so die Festival-Macher. Der komplette Erlös gehe an den Verein „Klartext für Kinder“.