Mitarbeiter organisieren Hilfstransport : Enni-Konvoi ist unterwegs von Moers nach Polen

Moers Müll-Kümmerer Denis Zierdt hat einen Transport zur ukrainischen Grenze organisiert. Die Enni-Belegschaft hat Hilfsgüter und Geld zusammengetragen. Auch Moerser Unternehmen und Vereine haben gespendet.

Es war tief in der Nacht, als der kleine Konvoi vom Betriebshof der Enni am Jostenhof startete. Ein mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Elektronik vollgepackter Lkw, ein mit medizinischem Material beladener Caddy und zwei Neunsitzer rollten am Mittwochmorgen los. Ihr Ziel: das gut 1300 Kilometer entfernte polnische Lubartow kurz vor der ukrainischen Grenze. Eine Woche lang hatte die Enni-Belegschaft zuvor Hilfsgüter und Geld zusammengetragen, um sie direkt selbst in das Krisengebiet zu transportieren.