Patientin aus Moers Zur Dialyse in den Waschkeller

Das Gerät, die sie am Leben hält, steht im Keller ihres Einfamilienhauses. Dreimal pro Woche steigt Sara abends, wenn die Kinder im Bett sind, über eine schmale Holztreppe runter in die Waschküche. Vor zweieinhalb Jahren haben ihr Mann Lucas und sie hier alles fachgerecht umgebaut: einen Frischwasseranschluss verlegt, die Stromversorgung geregelt und Platz geschaffen. Der weiß gekachelte Boden ist blitzblank geputzt, an den hellblau und kiwi-grün gestrichenen Wänden hängen bunte Bilder und Fotografien, auf der linken Seite steht ein Krankenbett mit weichen Kissen. Dort nimmt Sara Platz, schiebt sich selbst geschickt zwei drei Millimeter dicke Nadeln in den Unterarm, startet die Hämodialysemaschine und wäscht ihr Blut – fünf Stunden lang.