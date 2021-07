Gerissenes Geschäftsmodell : Zigarettenschmuggler aus Moers vor Gericht

Info

Dolmetscher Der Prozessauftakt verlief holprig. Ein Dolmetscher bekundete, nicht in der Lage zu sein, die Anklage für die Beschuldigten in türkischer Sprache zu übersetzen, weshalb kurzerhand ein Berufskollege eingeschaltet werden musste.



Neubesetzung und Rüge Zudem hatte sich der ursprünglich vorgesehene Vorsitzende Richter kurzerhand aus Urlaubsgründen zurückgezogen. Die Neubesetzung hatten die Verteidiger gerügt, ohne eine Begründung zu liefern. Der Antrag wurde von der Wirtschaftsstrafkammer abgelehnt.



Nächster Termin Die Rechtsanwälte kündigten an, dass sich die Beschuldigten zur Person und zur Sache umfassend einlassen würden. Diese Erklärungen aber müssten erst vorbereitet werden. Der Prozess wird am kommenden Freitag, 9.30 Uhr, fortgesetzt.