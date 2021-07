Zigarettenschmuggel im großen Stil : Geschäftspartner soll Spediteur aus Moers in die Kriminalität geführt haben

Moers Ein Trio aus Moers soll insgesamt 70 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben. Am zweiten Verhandlungstag berichtete einer der Angeklagten, wie es dazu kam.

Die Spedition eines 50 Jahre alten Mannes soll erfolgreiche Jahre erlebt haben, ehe ein wichtiger Auftraggeber 2019 Insolvenz anmeldete. Dann sei die Firma in ernste Schwierigkeiten geraten, erklärte der Moerser am Freitag vor dem Klever Landgericht. Einen Ausweg bot offenbar der bandenmäßige Schmuggel von Zigaretten. „Ich habe in der Speditionsbranche über meine Probleme gesprochen. Da kam jemand auf mich zu, der in Deutschland Geld investieren und einen Online- und Importhandel aufbauen wollte. Ich hatte die große Hoffnung, dass ich meine Firma damit retten kann“, sagte der Unternehmer am zweiten Verhandlungstag aus. Der Geschäftspartner war ein 38 Jahre alter Türke aus Moers. Er soll den Spediteur in die Kriminalität geführt haben. Die Männer sind seit Anfang der Woche zusammen mit einer 24-jährigen Frau wegen gewerbsmäßigen Schmuggels in 17 Fällen sowie wegen bandenmäßiger Steuerhinterziehung großen Ausmaßes in vier Fällen angeklagt.