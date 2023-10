Umstellung auf Winterzeit Warum Tiere unterschiedlich auf die Zeitumstellung reagieren

Alle Jahre wieder wirbelt die Zeitumstellung am letzten Sonntag im Oktober nicht nur manche Menschen, sondern auch einige Tiere durcheinander. Der Bund Deutscher Tierfreunde (BDT) mit Sitz in Kamp-Lintfort ruft besonders Autofahrer zu mehr Vorsicht in den Morgenstunden auf, da Wildtiere „ihre“ Zeit nicht umstellen, sondern auf den aktuellen jeweiligen Sonnenstand reagierten. „Da die Uhren in der Nacht um eine Stunde zurückgedreht werden, fällt der Berufsverkehr jetzt oft in die Dämmerung, und besondere Aufmerksamkeit ist deshalb geboten“, so der BDT.