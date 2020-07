Zehn-Zentner-Bombe in Baerl/Grenze Moers gefunden : Entschärfung noch heute

Zehn-Zentner-Bombe in Baerl/Grenze Moers gefunden

An der Gutenbergstraße / Lohmannsheide in Duisburg-Baerl zur Stadtgrenze Moers wurde heute eine Bombe gefunden. Die Entschärfung soll noch heute statt finden. Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Duisburg/Moers Nach Luftbildauswertungen wurde heute Nachmittag an der Gutenbergstraße / Lohmannsheide in Duisburg-Baerl (Stadtgrenze Moers) eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe mit einem Aufschlagzünder gefunden.

Von Zehn-Zentner-Bombe in Duisburg-Baerl gefunden

Wegen der Größe der Bombe ist eine Evakuierungszone von 500 Metern um die Fundstelle erforderlich. Die Sicherheitszone wird mit 500 Meter um die Fundstelle festgelegt. In der Evakuierungszone leben auf Duisburger Stadtgebiet keine Menschen, auf Moerser Stadtgebiet 30 Menschen, in der Sicherheitszone sind 154 Duisburger Einwohner sowie 106 Moerser Einwohner betroffen. Diese werden über Lautsprecheransagen informiert.

In dem Bereich 500 Metern bis 1.000 Metern um den Fundort ist aus Sicherheitsgründen ein zivilschutzmäßiges Verhalten notwendig. Die Menschen sind aufgefordert, sich in Räumen aufzuhalten, die der Fundstelle abgewandt sind. Die Fenster der Wohnung sollten in jedem Fall geschlossen sein. Ein Aufenthalt im Freien ist nicht gestattet.