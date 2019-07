Katholische Kirche : Zahl der Kirchenaustritte im Kreis Wesel ist gestiegen

Kreis Wesel Das Bistum Münster hat seine Statistik für das Jahr 2018 veröffentlicht.

Der Bischof von Münster, Dr. Felix Genn, erklärte zu den Zahlen für das gesamte Bistum: „Die Zahlen lassen sich nicht schönreden. Die Menschen stimmen mit den Füßen darüber ab, ob sie uns für glaubwürdig und vertrauensvoll halten und ob die Gemeinschaft in der katholischen Kirche ihnen grundsätzlich als notwendig für ein gutes und gelingendes Leben erscheint. Für viele gilt das leider nicht mehr. Wir haben an Relevanz für das Leben der Menschen verloren.“

Sicher, heißt es, seien die Ergebnisse der Studie zum sexuellen Missbrauch in der Kirche, die im vergangenen Jahr veröffentlicht wurden, bei vielen Menschen das auslösende Moment gewesen, um zu sagen: Jetzt reicht es mir endgültig. „Die Verbrechen, die Priester an Kinder und Jugendlichen begangen haben, können wir nicht ungeschehen machen“, so Genn. „Wir können nur alles in unserer Macht Stehende tun, um die Vergangenheit schonungslos aufzuarbeiten und um Betroffene erfahren zu lassen, dass sie im Mittelpunkt der Aufarbeitung stehen. Und natürlich müssen wir alles tun, um sexuellen Missbrauch künftig zu verhindern: von Anstrengungen im Bereich der Prävention bis hin zu Änderungen bei den systemischen Faktoren, die sexuellen Miss-brauch in der Kirche begünstigen.“