Verkehr in Moers : Zahl der Berufspendler im Kreis auf 121.000 gestiegen

Moers Laut Statistischem Landesamt war und ist Moers NRW-weit die Großstadt mit der höchsten Auspendlerquote.

Gewerkschafterin Karina Pfau spricht von einem „alarmierenden Trend“. Eine Hauptursache für den Pendel-Boom sei der Mangel an bezahlbaren Wohnungen in den Groß- und Unistädten. „Eine wachsende Zahl von Menschen kann sich die hohen Mieten und Immobilienpreise in der Stadt nicht mehr leisten. Aber genau dort sind in den letzten Jahren besonders viele Jobs entstanden“, sagt die Bezirksvorsitzende der IG BAU Duisburg-Niederrhein. Die Folge seien immer längere Staus und überfüllte Züge.