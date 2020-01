Unklare Lage in Moers : Yetim fordert Aufklärung über Kinderarztversorgung

Moers Der SPD-Landtagsabgeordnete verweist auf die Antwort einer kleinen Anfrage, die er zur Kinderarzt-Versorgung in Moers im Juni vergangenen Jahres an die NRW-Landesregierung gestellt hat.

Im Zuge der Diskussion um eine ausreichende Versorgung durch Kinderärzte in Moers verweist der SPD-Landtagsabgeordnete Ibrahim Yetim auf die Antwort einer kleinen Anfrage, die er zur Kinderarzt-Versorgung in Moers am 6. Juni vergangenen Jahres an die NRW-Landesregierung gestellt hat. Dieser zufolge liegt der „fiktive“ Versorgungsgrad für Kinderärzte im Kreis Wesel aktuell bei 131,3 Prozent. Ab 110 Prozent gilt ein Planungsbereich als überversorgt und ist gesperrt für weitere Niederlassungen. Die Stadt Moers selbst ist kein Planungsbereich. Bei 16.386 Einwohnern unter 18 Jahren und fünf Kinderärzten ergebe sich aber eine Verhältniszahl von 3527 minderjährigen Einwohnern pro Arzt und ein „fiktiver“ Versorgungsgrad von 107,6 Prozent für Moers. Laut Landesregierung läge der Versorgungsgrad bei einer halben Arztstelle mehr schon bei gut 118 Prozent. Nach den Maßstäben der Bedarfsplanungs-Richtlinie könne somit für die Stadt Moers grundsätzlich von einer „guten kinderärztlichen“ Versorgungslage ausgegangen werden, heißt es.