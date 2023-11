Wunschbaum-Aktionen in Moers und Umgebung Für Kinder und Senioren – so wird man zum Wünscheerfüller

Info

Standorte des „Klartext für Kinder“-Wunschbaums Moers: Kios West in der City, Kinder- und Jugendbüro im Rathaus, Coiffeur Dedters im Rheinkamper Ring, Markt-Apotheke in Repelen, Sparkasse Filiale Asberg, NRZ/WAZ-Medienhaus, Enni Kundenzentrum Steinstraße, Ristorante Da Mimmo und Gartencenter Schlößer in Schwafheim, „Ihr Brillenmacher“ in Kapellen, Eurotec Loop in Utfort. Kamp-Lintfort: SportPalast op de Hipt. Neukirchen-Vluyn: Sparkasse Neukirchen, Sparkasse Vluyn, Volksbank Neukirchen.

Rheinberg: Sparkasse an der Bahnhofstraße, Bartje/Budberger Blümchen, Gaststätte Punto

Spenden via Paypal für den „Senioren-Wunschbaum“ Wer nicht die Möglichkeit hat, sich persönlich ein Kärtchen vom Wunschbaum zu pflücken, aber dennoch die Aktion gerne unterstützen möchte, kann sich in diesem Jahr auch via PayPal beteiligen, indem er oder sie einen kleinen Geldbetrag spendet. Die Empfängeradresse hierfür lautet: juliavoth@gmx.de.